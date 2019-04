#LUTO Estrela de programa infantil comete suicídio aos 17 anos Yasmin sofria de depressão desde a perda da mãe aos 10 anos

Ontem, domingo (21), Yasmin Gabrielle Amaral, de 17 anos, conhecida por suas apresentações musicais no 'Programa Raul Gil', do SBT, cometeu um suicídio. A jovem participava do quadro 'Eu e as Crianças', onde interagia com o apresentador, no qual o chamava de 'vovô Raul'.

A informação da morte da adolescente foi confirmada por familiares e amigos da jovem, no qual afirmaram que Yasmin sofria depressão. Aos 10 anos, Gabrielle perdeu a mãe, vítima de um câncer, e desde então apresentava grande tristeza.

A última aparição de Gabrielle na TV foi no ano de 2017, numa participação especial no programa de Raul Gil, onde ela relembrou suas performances.