Polícia Rodoviária Federal Estudante de medicina da fronteira e presa com carga de droga

Estudante de medicina da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã e presa com carga de droga pela PRF.

A mesma foi identificada como a universitária de medicina Jordana Lima de Souza (22), presa acusada de tráfico de drogas, na manhã de terça feira (13), por uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) da unidade operacional de Nova Casa Verde, localizada no km 129 da rodovia BR-267.

Durante fiscalização, a suspeita foi abordada conduzindo um veículo GM/Classic, com placas de Santos do estado de São Paulo e na apresentação dos documentos pessoais, habilitação e do veículo, ela apresentou certo nervosismo. Indagada a respeito do que havia em suas bolsas, as quais estavam sobre o banco traseiro, ela afirmou serem livros de medicina.

Mas durante a vistoria no material, foram encontrados entorpecentes. Questionada, a condutora disse que pegou o veículo e a droga na cidade de Ponta Porã na fronteira com a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero onde estuda medicina e levaria até Presidente Prudente, onde deixaria em um posto de combustível, e seria contatada por uma pessoa que disse não conhecer, a jovem contou ainda, que receberia a quantia de R$ 4 mil pelo transporte da droga ate o estado de São Paulo.

A mesma após receber voz de prisão foi encaminhada juntamente com a carga de droga na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.