MS-157 Estudantes de Direito morrem durante viagem para comemorar aprovação no TCC Carro em que seguia as amigas colidiu com van da prefeitura de Itaporã

Por: TERO QUEIROZ 07/06/2019 às 09:14

Foto: Reprodução/Dourados Letícia Rodrigues Araújo e Thaline dos Santos Escobar, ambas de 22 anos, morreram em acidente na rodovia MS-157 próximo à Itaporã. As jovens voltavam de Maracaju, onde, segundo o site Dourados News, as vítimas foram comemorar com a família de Letícia, a aprovação das duas no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), do curso de Direito. Segundo o site, as vítimas estavam em um Fiat Pálio e colidiram em uma van Sprinter da Secretaria de Saúde de Itaporã que levava 6 pessoas, entre elas um criança de três anos. Os passageiros da van voltavam após consultas médicas em Campo Grande. Cinco passageiros tiverem ferimentos leves em uma pessoas foi encaminhada ao hospital de Dourados em estado grave. Na colisão o Pálio das jovens ficou completamente destruído, elas morreram na hora. Nas redes sociais, amigos das meninas lamentaram o acidente e prestaram homenagens às vítimas. A Polícia Civil vai investigar o que provocou o acidente.