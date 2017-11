Ex-assessor parlamentar desaparece sem deixar pistas Ex-assessor parlamentar desaparece sem deixar pistas após sair de casa a bordo de um veiculo na cidade de Ponta Porã.

O ex-assessor parlamentar e esportista Paulo Icassati (35), desapareceu na ultima segunda feira (13) na cidade de Ponta Porã, sem deixar pistas sobre sua localização e o seu aparelho de celular estaria desligado, a situação preocupou a família que utilizou as redes sociais do aplicativo “Whatsapp” a fim de obter alguma informação sobre o paradeiro do mesmo.

Paulo Icassati era ex-assessor parlamentar do ex-vereador professor Hugo (PSDB) e desportista bastante conhecido no meio do futebol fronteiriço, manifestaram os familiares.

De acordo com informações repassadas pela família, o mesmo saiu na manhã da ultima segunda-feira, a bordo de um veículo corsa por volta das 09:00hs da manhã e até o momento ainda não foi encontrado pois o mesmo não respondeu as chamadas no celular e nem as mensagens nos grupos que pertence.

A família solicita se alguém souber tiver alguma informação entrar em contato com na “Estrela Auto Peças” ou pelos números (67) 996242527 ou no celular paraguaio 0986916183.