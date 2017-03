Agressão Ex bate em mulher em frente aos filhos, vai para igreja e acaba preso "Violência tanta que quebrou o celular da vítima"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Em Antônio João cidade distante 402 quilômetros de Campo Grande na noite desta quinta-feira (2), a apolicia precisou ser acionada após uma testemunha presenciar um homem agredindo uma mulher no meio da rua e em frente aos filhos.

A vítima, de 31 anos, estava caminhando na companhia de seus três filhos menores de idade, e conversando ao celular quando foi surpreendida pelo ex-marido (33), questionando com quem ela falava ao celular.

Momento em que a mulher guardou o telefone na bolsa e foi agarrada e derrubada no chão pelo autor, que passou a desferir socos e chutes na vítima. O acusado ainda tentou enforcá-la. As agressões foram presenciadas pelos filhos do casal, que pediam a todo o momento para que o pai parasse.

O homem só fugiu depois de quebrar o aparelho celular da vítima. Após ser acionada a polícia foi até o local onde encontrou a vítima com várias escoriações, a mulher precisou ser levada ao hospital. O autor foi encontrado em uma igreja, foi preso e levado para a delegacia de polícia.

Após ser medicada, a vítima disse que por oito anos foi agredida pelo autor, que não aceita a separação do casal, que não está mais junto há três meses. Ainda de acordo com ela, as agressões sempre eram presenciadas pelos filhos do casal. (Com assessoria).