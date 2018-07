Playboy Ex-braço direito de Beira-Mar é solto após engano ou ato de má fé Leomar Oliveira Barbosa, o Playboy, cumpria pena em presídio de Goiás

Apontado como ex-braço direito de Fernandinho Beira-Mar, o presidiário Leomar Oliveira Barbosa, conhecido como Playboy, foi solto do Presídio Estadual de Formosa (GO) no último dia 4.

A libertação ocorreu após Barbosa conseguir um habeas corpus relativo a um dos crimes pelos quais estava preso, ligado a tráfico de drogas.

Porém, como também cumpria outras duas penas, ambas também relativas à venda ilegal de entorpecentes, ele não poderia ter deixado a prisão.

Agora, segundo o G1, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária investiga se houve erro ou se os servidores responsáveis pela soltura agiram de má fé.Somadas, a penas de Barbosa chegam a 22 anos de prisão. Ele foi detido em 2011 em um município do Pantanal e, agora considerado foragido, ainda não foi recapturado.