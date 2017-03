Ex-detento "livre" por menos de 24 horas tenta furto e Ã© preso com comparsas

Capital Ex-detento "livre" por menos de 24 horas tenta furto e é preso com comparsas

Jefferson Moreira de Góis (24), Lucas de Almeida da Cunha (21), e um terceiro acusado que foi identificado como sendo o ex-detento Luiz Miguel Marim da Silva (19), foram presos em flagrante tentando furtar uma casa. Eles foram detidos na Rua do Ouvidor, no Caiçara.

De acordo com o registro policiais do Batalhão de Choque faziam rondas, quando viram o trio caminhando perto de uma casa. Ao notar a presença policial, Luiz jogou uma chave de fenda no chão e os policiais fizeram abordagem, os revistando.

Luiz confessou que o trio tentava arrombar a residência e que cometeria um furto. Eles estavam com uma Saveiro, que usariam para transporte dos objetos furtados e o veículo foi apreendido. Foram constatados danos na residência na tentativa de arrombamento e o trio foi levado para a delegacia.

Os militares constataram que Luiz tinha ganhado liberdade no mesmo dia, por volta das 13h30. Ele foi preso mais de uma vez em 2016 por crimes como receptação e roubo. (Com registro).