Campo Grande Ex-diretora da Fetems foi morta com golpes de crucifixo

A professora e ex-diretora da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) Maria Ildonei Lima, de 70 anos,foi encontrada morta na cozinha da casa dela, no Jardim Leblon, em Campo Grande, por volta das 19h30 (de MS), desse sábado (1°).Segundo a polícia, sem conseguir contato com a mãe durante todo o dia, o filho foi até a casa dela e encontrou o portão aberto e a porta trancada. Ao entrar, viu o corpo da vítima no chão da cozinha, de forma inusitada.

“Ela estava de bruços na cozinha, com o local cheio de sangue e uma cruz nas costas e um terço na lombar. O homem a arrumou toda e depois saiu do imóvel”, explicou o delegado Danilo Mansur, plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.

No corpo da idosa, a perícia encontrou perfurações no pescoço e outra no tórax. A polícia não descarta a possibilidade dela ter sido golpeada com a ponta da cruz. O suspeito do crime ainda não foi identificado.

“Depois do crime, o autor trancou a casa e fugiu”, detalhou Mansur.

Conforme a perícia, o assassinato ocorreu de 12 a 24 horas antes do corpo ser encontrado. Ainda segundo o delegado, a casa não estava, e os únicos objetos fora do lugar eram algumas peças de roupa, encontradas jogada no chão do quarto.

O delegado relatou ainda que nenhuma movimentação foi vista por vizinhos na casa da vítima. “A família também não tinha conhecimento se a vítima tinha qualquer tipo de desavença”. Apesar de não descartar latrocínio – roubo seguido de morte – a polícia constatou que nada de valor foi levado do local.