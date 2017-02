Crime Ex é preso após formar quadrilha com "diabo loiro", sequestrar ex-mulher e filha de seis meses

Erimar Fagundes (27), e Giovani Lopes Rodrigues (35), foram presos em flagrante após sequestrarem a mulher de 27 anos e a bebê de 6 meses, filha do sequestrador. O sujeito ainda teria agredido as vítimas. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (31) em Campo Grande.

O açougueiro de 50 anos, pai da mulher, contou que a família dormia, quando quatro homens encapuzados, sendo um deles o pai da criança, invadiram a residência, e agrediram as pessoas antes de fugir levando a filha e a neta.

O homem disse que ouviu gritos e antes de acordar teve a porta do quarto arrombada por um dos suspeitos. Os alvos do bando, a mulher e o bebê, dormiam em outro cômodo.

A mulher, que foi sequestrada junto com a filha, também foi agredida com socos na barriga e no braço.

O bando fugiu levando as vítimas em um veículo, de cor escura. A polícia fez buscas nas regiões apontadas pelos familiares das vítimas e por um descuido dos bandidos a mulher conseguiu fugir e acionar a polícia.

Segundo a ex-mulher, Erimar tentava reatar o relacionamento, que eles terminaram há dois meses. Ele já a havia agredido várias vezes e a ameaçava. Giovani, conhecido como ‘Diabo Loiro’, já tem passagens por roubo, furto, posse irregular de arma de fogo, entre outros crimes.