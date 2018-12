Gerson Camata Ex-governador é morto a tiros em Vitória Político aposentado, ele também foi senador por três mandatos

O ex-governador do Espírito Santo e ex-senador por três mandatos, Gerson Camata , foi morto a tiros, nesta quarta-feira (26), na Praia do Canto, bairro nobre da capital Vitória. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. O suspeito foi preso.

De acordo com informações de testemunhas, um homem em uma motocicleta efetuou os disparos. O assassinato teria ocorrido na esquina da Rua Joaquim Lírio com a Rua Chapot Presvot.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o político não resistiu aos ferimentos.

Camata foi governador do Espírito Santo entre 1982 e 1986, exerceu três mandatos como senador, de 1987 até 2011. Ele ainda foi vereador de Vitória, deputado estadual e deputado federal.

A motivação para o crime ainda é desconhecida.