Eldorado Ex-marido mata a mulher com três tiros e depois tenta suicídio

Giová Teixeira da Silva matou a ex-esposa, Neusa de Oliveira, com três tiros, por volta das 13h30, deste sábado, dia 17 de fevereiro, na cidade de Eldorado, localizada na região Sul do Estado.

De acordo com a polícia, logo depois de cometer o crime, Giová tentou se matar com um tiro na cabeça. Ele foi socorrido e trazido para atendimento médico em Dourados.

Segundo o site Campo Grande News, as autoridades, o ex-marido que não estava conformado com a separação, ficou embrigado neste sábado, e armado com um revólver calibre 38, foi até a residência da vítima, quando a encontrou na entrada da casa.

Ele então sacou o revólver e disparou três vezes contra a ex-esposa, que segundo informações da polícia, morreu no local. Depois de tentar se matar, com um tiro na testa, foi socorrido para o posto de saúde em Eldorado. Estando com o projétil alojado na cabeça, foi transferido para atendimento em Dourados.