Jaraguari Ex-prefeito e fundador de cidade que leva seu nome sofre acidente em MS O acidente deixou a lateral da caminhonete completamente destruída

Foto: Virou Notícia MS

O ex-prefeito e fundador de Alcinópolis, Alcino Fernandes Carneiro, se envolveu em um acidente na BR-163 na manhã de segunda-feira (5/11). O fato ocorreu próximo ao município de Jaraguari, quando viajava para Campo Grande.

De acordo com o Virou Notícia MS, caminhonete Mitsubishi que trafegava no sentido contrario invadiu a pista por onde trafegava o ex-chefe do Executivo e atingiu a lateral do veículo conduzido por Alcino, que ainda conseguiu desviar e sair para o acostamento evitando assim uma batida frontal.

O acidente que não teve vitimas, segundo o motorista que invadiu a pista contraria foi causado por uma distração sua, momento em que ele foi pegar um doce no painel e perdeu a direção de seu veiculo.