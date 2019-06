DECISÃO Ex-presidente do Flamengo e mais 7 são indiciados por mortes no CT O inquérito pede também o indiciamento dos engenheiros do Flamengo e da empresa responsável pelos contêineres onde funcionavam os quartos dos atletas

Por: MARCOS ROCHA 11/06/2019 às 11:16 Comentar Compartilhar

Foto: Reginaldo Pimenta | Raw Image | Folhapress Eduardo Bandeira de Mello (ex-presidente do Flamengo) e outras sete pessoas que integram o núcleo funcional do clube carioca foram indiciados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta terça-feira (11). O inquérito refere-se ao fatídico caso ocorrido em fevereiro deste ano, quando 10 atletas morreram no incêndio no Centro de Treinamento do clube. Assinado pelo delegado Márcio Petra, o inquérito pede também o indiciamento dos engenheiros do Flamengo e da empresa NHJ, responsável pelos contêineres onde funcionavam os quartos, além de um técnico de refrigeração. As partes ainda não foram intimadas, portanto, ainda não manifestaram qualquer posição. Fonte: Conexão Política