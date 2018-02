Queima de arquivo Ex-presidiário é executado na fronteira e outro fica ferido No local do crime, foram encontrados 22 capsulas de pistola calibre 9mm

Marcio Antônio Benites Vera, de 31 anos, foi morto a tiros, no fim da noite de ontem, terça-feira (13), próximo a uma conveniência na região central de Coronel Sapucaia, município a 400 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu por volta das 23h na rua Flávio Derzi e deixou uma segunda pessoa ferida.

Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que duas pessoas se aproximaram em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos em direção à vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os tiros também atingiram um homem identificado como Robert Fabrício Soares Gimenez, 23, de nacionalidade paraguaia.

O jovem foi socorrido e encaminhado a um hospital de Capitán Bado, do lado paraguaio da fronteira, e em seguida transferido para Pedro Juan Caballéro. No local do crime, foram encontrados 22 capsulas de pistola calibre 9mm, mas devido a quantidade de sangue no corpo da vítima não foi possível precisar quantos tiros atingiram Marcio.

De acordo com a esposa da vítima, ela e o marido estavam na cidade desde o dia 9 de fevereiro para passar o feriado de Carnaval. Ela afirmou, ainda, que a vítima não havia sofrido nenhum tipo de ameaça e não soube indicar o que teria provocado o crime.

Marcio já teria sido preso no país vizinho, mas estava em liberdade há aproximadamente um ano. A Polícia Civil continua investigando o caso registrado como homicídio simples na delegacia do município.