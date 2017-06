Caiobá Ex que matou antiga companheira a facadas no Celina Jallad está foragido "Uma das facadas teria atingido o pescoço da vítima"

Foto: Reprodução/Direto das Ruas

Uma mulher foi morta a facadas pelo ex-marido na noite do domingo (4) no residencial Celina Jallad, bairro Portal do Caiobá em Campo Grande.

O assassinato aconteceu por volta das 18h na rua Rosa Ferreira Pedro, . De acordo com os vizinhos, a mulher mudou-se para o local após se "apartar" do ex-marido. Ela tinha aproximadamente 35 anos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o socorro da mulher esfaqueada, porém, ela não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do salvamento.

A PM (Polícia Militar) também foi acionada e procura o autor, que fugiu logo após cometer o crime. Uma das facadas teria atingido o pescoço da vítima. A Polícia Civil e Perícia Criminalística também foram acionadas.

O caso deve ser registrado como homicídio doloso na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.