Ex-secretário de Finanças da Capital e MS morre afogado com o cunhado em praia do RN

Ex-secretário de Finanças de Campo Grande e ex-secretário para Assuntos de Privatização em Mato Grosso do Sul, Olímpio Carlos Teixeira (57), morreu na segunda-feira (27) à tarde, na praia da Ponta do Pirambu, no município de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte. Além dele, o cunhado identificado como Vicente Paschal (62), também morreu. As circunstâncias do acidente ainda não foram reveladas. Familiares e amigos acompanham os procedimentos. Testemunhas disseram que um se afogou ao tentar salvar o outro. Os corpos de Olímpio e Vicente foram levados para a sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), em Natal, onde aguardam liberação.

De acordo com o site da empresa de Olímpio, que fez uma breve descrição de sua carreira, disse que o ex-secretário nasceu no Estado de São Paulo, é graduado em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC (SP), pós-graduado e mestre em contabilidade e controladoria pela FEA / USP-SP. Foi professor de pós-graduação na área de auditoria contábil, perícia contábil e análise de balanço.

Durante mais de 10 anos, atuou em São Paulo como auditor externo em grandes empresas de auditoria, como a Artur Young Auditores Associados S/C atualmente (Ernest Young) e Directa Auditores S/C.

Exerceu na área privada, atividades como controller e diretor administrativo-financeiro e, na área pública, foi Secretário Municipal de Finanças de Campo Grande, Secretário de Estado para Assuntos de Privatização do Estado de Mato Grosso do Sul, presidente das empresas públicas Codems – Cia de Desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e Agrossul – Empresa Armazenadora do Estado de Mato Grosso do Sul.