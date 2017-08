Rio de Janeiro Ex-secretário é preso em desdobramento da Lava Jato Alexandre Pinto foi preso em casa, em um condomínio da Zona Oeste do Rio

Agente da Polícia Federal estão nas ruas do Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira para cumprir novos mandados, em mais um desdobramento da Operação Lava Jato no Estado. Foi preso Alexandre Pinto o ex-secretário de obras da gestão Eduardo Paes (PMDB), de acordo com o site do jornal O Estado de S.Paulo.

Alexandre Pinto foi preso em casa, em um condomínio da Zona Oeste do Rio. A investigação da força-tarefa do Ministério Público Federal, no Rio, mira na gestão municipal nesta nova fase da operação.Lava Jato – No dia 1 de agosto, o Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) aprovou a prorrogação da força-tarefa da Operação Lava Jato. Com a medida, a atual estrutura de 14 procuradores, entre eles Deltan Dallagnol, será mantida pelo menos por mais um ano no braço da procuradoria em Curitiba.

A força-tarefa foi criada em 2014 pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Na época, seis procuradores passaram a investigar os fatos iniciais apurados pela Lava Jato.

De acordo com dados atualizados pela PGR, até julho deste ano foram abertos 1.700 procedimentos de investigação e realizadas 844 buscas e apreensões, 210 conduções coercitivas e 104 prisões temporárias. Até o momento, 157 investigados foram condenados. As penas somam 1.563 anos de prisão. Por meio dos acordos de delação premiada foram recuperados 10,3 bilhões de reais desviados dos cofres públicos.