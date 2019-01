Fronteira Ex-segurança de rafaat sofre atentado na região de fronteira

Ex segurança de Rafaat sofre atentado em caminho vicinal de colônia situada na região de fronteira do Paraguai com o estado do Mato Grosso do Sul.

Segundo a polícia, o ataque a Marcio Ariel Sanchez Gimenez (30) vulgo “Abacate” teria ocorrido no domingo (27) por volta das 21:00hs, quando este transitava a bordo de uma caminhonete da marca Mitsubishi Pajero, blindada, por um caminho vicinal de uma colônia situada na região de Capitan Bado, quando teria sido interceptado por vários homens armados que realizaram vários disparos contra o veiculo e posteriormente fugiram do lugar tomando rumo ignorado.

Segundo informações, no tiroteio “Abacate” teria perdido a direção do veiculo e capotado pela que sofreu escoriações e cortes leves pela que foi auxiliado ate o posto de saúde da cidade, a ocorrência foi atendido por policiais da comissária de polícia da colônia Piray e de Aguara, que comunicaram o caso ao promotor de justiça Hernan Mendoza na cidade de Capitan Bado na fronteira com Coronel Sapucaia.

Segundo investigadores da Policía Nacional do Paraguai em Capitan Bado, a vítima, possui várias passagens pela polícia e era segurança do empresário Jorge Rafaat Toumani, executado com disparos de ponto 50 e fuzil ak 47, durante um ataque ocorrido na avenida Tenente Herrero na cidade de Pedro Juan Caballero no ano de 2016, quando o mesmo saia de seu escritório e transitava pela citada avenida.