Guerra na fronteira Ex-vereador e tio de narcotraficante é executado em Ponta Porã

Pistoleiros executaram na madrugada desta quinta-feira (17/1), o empresário e tio do narcotraficante Jarvis Pavão, Francisco Gimenez, o ‘Chico Gimenez’. O caso ocorreu em Ponta Porã, por volta das 3h, segundo o jornal ABC Color. A cidade faz fronteira com o Paraguai.

De acordo com o portal do jornal, vários veículos chegaram e invadiram a residência da vítima. Fortemente armados com fuzis, os assassinos aproveitaram enquanto o homem dormia e realizaram vários disparos.

Ainda segundo o ABC Color, foram pelo menos 190 tiros. Após o crime, os veículos usados no ataque foram incendiados.

Chico Gimenez foi candidato a prefeito em Ponta Porã nas eleições de 2016, porém, acabou na terceira colocação na corrida eleitoral. Ele também já atuou como vereador do município.

No dia 7 de dezembro, ele acabou preso pela Polícia Federal enquanto era realizado, em sua residência, uma ‘reunião de criminosos’. No dia, 12 pessoas foram presas.

Houve também a apreensão de sete armas, seis delas pistolas Glock 9mm de uso restrito e um revólver calibre 38, além de 16 carregadores de pistolas Glock, sendo oito com capacidade para 30 munições e 27 celulares.

Os homens também estavam com US$ 54.7 mil, oito veículos, sendo quatro blindados, aproximadamente 400 munições de diversos calibres, a maioria 9mm e documentos diversos.