Itaquiraí Execultada testemunha de homicídio, após assassinato do cachorro 'Fiinho'

Foto: Reprodução/Direto das ruas

A testemunha ocular do homicídio que aconteceu em março deste ano, Priscila Cristina Alves Papa (26), foi morta a tiros na noite do domingo (21) por um homem que após matar, fugiu em uma moto. O crime aconteceu na rua Nova Esperança, em Itaquiraí, distante 410 km de Campo Grande.

Segundo a polícia, uma testemunha relatou que estava dentro de casa, quando ouviu quatro disparos de arma de fogo, saiu para ver o que estava acontecendo e viu um homem fugindo em uma moto em alta velocidade. Ninguém foi preso.

Ainda segundo a polícia, a vítima era testemunha de um homicídio que aconteceu no dia 28 de março deste ano, onde um cachorro chamado de Fiinho, foi morto a tiros.

Resumo do caso

A mulher estava no quintal de casa conversando com Elson Alves da Silva (41), quando Antônio Amaro Rodrigues (61), chegou puxando Priscila.

Durante a conversa, os ânimos se exaltaram e os dois começaram a discutir, quando o cachorro Fiinho, para tentar defender a mulher, tentou morder Antônio. Armado com revólver, o idoso atirou no animal.

Elson, dono do cachorro, ficou revoltado, ser armou com uma faca e avançou no idoso. Na briga, Antônio disparou mais três vezes, sendo que um tiro atingiu Elson no abdômen. O idoso e o cachorro morreram no local do crime.

O dono de Fiinho relatou que a faca e a arma eram de Antônio, mas Priscila disse que a faca era de Elson.