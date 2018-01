'Rixa antiga' Execução em borracharia com 30 tiros de pistola .380 O atirador chegou em uma motocicleta e alvejou a vítima com 30 disparos e fugiu com um comparsa

Foto: Reprodução/André Bittar

Robson Genovez Baldonado (26), foi assassinado com cerca de 30 tiros, por volta das 20h de ontem, domingo (21), na Borracharia Tiliba, na Avenida Doutor Nasri Siufi, prolongamento da Prefeito Lúdio Martins Coelho, na Bairro Lagoa Parque, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O suspeito de ter cometido o crime, Eriton Amaral de Souza (25), conhecido como Tonzinho, morador no Bairro Parque do Sol, está foragido.

De acordo com o registro de ocorrência, testemunhas afirmaram que o atirador chegou ao local em uma motocicleta e antes de qualquer reação da vítima atirou várias vezes. Após o crime, o suspeito subiu na moto e fugiu junto com o comparsa que o aguardava em frente à borracharia, com o motor da motocicleta ligado.

Segundo destacado nos relatos ao registro, feito por testemunhas, a briga entre os dois {vítima e atirador} era antiga. Mas, não foi informado o que teria motivado o crime. No corpo da vítima foram encontrados 31 ferimentos causados por pistola .380, sendo sete nas costas, dois na barriga, três na mão direita, três no ombro direito, nove no pescoço e rosto e sete no ombro esquerdo.

No local, foram recolhidas cerca de 9 cápsulas deflagradas e 5 projéteis. As perfurações, segundo a perícia técnica, são de entrada e saída das balas. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.