EXPLOSÃO Explosão em fábrica de bolas deixa três funcionários feridos Acidente ocorreu no setor de banho de massa de borracha; bolas fabricadas em Vicentina são usadas por 16 federações do país

Explosão de equipamento deixou feridos na fábrica de bolas Kagiva, em Vicentina Foto: (Foto: MS News)

Três funcionários ficaram feridos em acidente de trabalho ocorrido nesta quarta-feira (7) na fábrica de bolas Kagiva, em Vicentina, cidade a 255 km de Campo Grande. Um equipamento explodiu, houve princípio de incêndio e foi preciso acionar o Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul, cidade próxima a Vicentina.

De acordo com o site MS News, o acidente ocorreu por volta de 8h30 e deixou três dos quatro funcionários do setor feridos. A fábrica da Kagiva em Vicentina fornece bolas de futsal, futebol de campo e de futevôlei para 16 federações de futebol do Brasil e confederações da Argentina, Paraguai e Venezuela.

O gerente de produção da empresa Márcio Caramori disse ao MS News que o acidente ocorreu no setor de banho de massa de borracha. O setor fica isolado, fora da empresa. A causa do incêndio ainda é desconhecida e vai ser investigada. O Corpo de Bombeiros informou ao Campo Grande News que o princípio de incêndio foi causado pela explosão da estufa do equipamento.

De acordo com o gerente, o alarme foi acionado e imediatamente todos os funcionários retirados da fábrica. A brigada de fogo da indústria foi acionada e conteve o princípio de incêndio. Quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local as chamas já tinham sido apagadas.

Os trabalhadores feridos foram encaminhados pela empresa ao Hospital Maria dos Santos Bastos, em Vicentina. Dois sofreram ferimentos leves e foram liberados. O terceiro sofreu queimadeiras de 1º e 2º grau e segue em observação.