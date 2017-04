Parque dos Poderes Falso atentado foi motivado por bebiba, 'faltas não abonadas' e consumo de drogas

Foto: Reprodução/André Bittar

Éder Tiago Braz (37), é agente patrimonial e confessou à polícia que queria apenas dar um “susto” no secretário Carlos Alberto de Assis e funcionários da SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização) quando invadiu a sede da secretaria, nesta terça-feira (18) com fios amarrados ao corpo simulando serem explosivos.

Éder relatou a sites locais que estaria descontente por não ter conseguido o abono de dois dias em que faltou o trabalho por conta de um retiro espiritual. A prisão de Éder ocorreu na manhã desta terça-feira depois que o servidor foi encontrado em sua residência no Jardim Noroeste em Campo Grande.

Com o agente foram encontradas pequenas quantidades de cocaína e maconha e também os fios de energia e uma arma de brinquedo que teriam sido usado no suposto atentado.

“Ele disse que tinha a intenção de dar um susto e chamar a atenção do secretário depois de ter ido em um retiro de igreja e faltado ao trabalho, por dois dias. Falou que tinha se sentido injustiçado e gostaria que elas fossem abonadas como ocorre na religião Católica ou Adventista, por exemplo”, comentou o delegado Geraldo Marim da 3ª Delegacia de Polícia Civil em coletiva sobre o caso.

Éder é seguidor da quimbanda, religião semelhante a umbanda. Ele foi autuado por ameaça, porte de drogas, mas liberado logo depois de ser ouvido, pois o crime é de menor potencial ofensivo, segundo o delegado.

Na saída da delegacia o agente patrimonial ainda conversou com a reportagem. Ele negou que tenha levado a arma na hora da invasão e disse que a droga encontrada em sua casa pertencia a um primo. Mas admitiu ter bebido muito na noite de anterior (segunda-feira).

O caso

O agente patrimonial chegou na sala da assessora de gabinete do secretário Carlos Alberto de Assis, por volta das 07h25 desta terça-feira (18) e pediu para falar com o titular da pasta, que no momento não estava no órgão.

Ao ser informado de que o secretário não estava, o homem levantou a blusa e mostrou um objeto amarrado ao corpo que supostamente seria um explosivo.

Enquanto a vítima tirava cópia do documento, Éder perguntou se não receberia nenhum sorriso da colega de trabalho. Neste momento, segundo relatos da mulher à polícia, Éder começou a morder um tipo de controle, levantou a blusa, apontou para as bananas de dinamites presas ao corpo por um cinto e disse: "não me obrigue a fazer isso".

O rapaz também carregava atrás da cintura, um revólver. Em seguida, o servidor desceu a escada, encontrou outra colega e falou: "hoje quero matar um". A Polícia Militar foi acionada, o homem tentou fugir, mas foi preso em seguida.

Éder tem nove passagens pela polícia, por crimes de violência doméstica, desacato, duas assinaturas por porte de drogas, lesão corporal, dirigir sob efeito de álcool, outras duas por ameaça e roubo a mão armada. Eder também respondeu a um processo administrativo.