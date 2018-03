Caiobá Falso frete volta a ser usado por criminosos violentos que agridem vítima e roubam caminhão 'Durante toda a ação foi agredida a coronhadas na nuca, chutes e teve os pulsos machucados pelas cordas usadas para amarrá-la'

Um motorista de 40 anos foi vítima do falso frete, por volta das 14h de ontem, quarta-feira (28), na Rua das Valquírias, no Portal Caiobá, em Campo Grande. Além de ter seu caminhão roubado, o trabalhador, que ficou 6h em poder dos bandidos, foi agredido, amarrado e abandonado em uma estrada vicinal.

A vítima, de acordo com o registro de ocorrência, disse que por volta das 13h recebeu ligação de uma mulher identificada como "Fernanda" solicitando frete na Ruas das Valquírias. Ao chegar ao endereço combinado, a mulher foi em direção ao caminhão VW 8120, de cor branca, e subiu ao lado do passageiro dizendo que a casa dela era próxima dali.

De repente, dois homens apareceram, um de cada lado do veiculo, e com uma arma de fogo agrediram a vítima e a jogaram no assoalho do caminhão. O motorista teve os olhos vendados, as pernas e as mãos amarradas, além de ter um pano colocado na boca.

Um dos criminosos, então, assumiu a direção e por várias vezes afogou o veículo. A vítima foi colocada no furgão e depois de um tempo abandonada em uma área de mata próximo a Sidrolândia. Depois que os bandidos foram embora, o motorista conseguiu se soltar e pedir por socorro em uma fazenda da região, por volta das 20h.

Além do caminhão que não tem seguro, foram levados cartão de crédito, celular e documentos. A vítima relatou à polícia, que durante toda a ação foi agredida a coronhadas na nuca, chutes e teve os pulsos machucados pelas cordas usadas para amarrá-la.

No local, onde ocorreu a primeira abordagem há câmeras de segurança e as imagens podem ajudar a polícia. A suspeita é de que o caminhão foi levado para a fronteira. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.