Falso policial condenado a 117 anos é preso Prisão foi realizada por ação conjunta das policias brasileira e boliviania

Por: Correio do Estado

Nesta quarta-feira (19), foi preso pela Polícia Federal do Brasil (PF) e a Força Especial de Luta contra o Crime da Bolívia (F.E.L.C.C), Valdeci Funk Cassel, também conhecido como "Sepultura", condenado a 117 anos de prisão por crimes violentos realizados no Brasil.

A apreensão aconteceu em Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), local onde 'Sepultura' se escondeu, depois de fugir do Instituto Penal de Ijuí (RS), em setembro de 2016.

Segundo informações divulgadas pelo serviço de inteligência, o detento alegava ser policial federal brasileiro.

Em razão do trabalho conjunto das forças de segurança, o foragido foi expulso do país e encaminhado até a cidade de Puerto Suarez, para ser entregue a PF do posto fronteiriço localizado em Corumbá (MS).

A fim de garantir o sucesso do transporte de 'Sepultura', não foi informado para qual presídio ele será levado.