Centro Oeste Falsos clientes; roubam lanchonete, fazem reféns e fogem com dinheiro e veículo "Dono e funcionários foram trancados no banheiro"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Três bandidos armados fingiram ser clientes e entraram em uma lanchonete para roubar o proprietário, de 62 anos, e funcionários. O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (14), na Avenida dos Cafezais, no Bairro Centro Oeste, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima e mais três funcionários atendiam no estabelecimento, quando chegaram dois rapazes e começaram a consumir bebida alcoólica. Cerca de 20 minutos depois, chegou um terceiro homem que passou a beber com a dupla.

Depois de um tempo, quando não havia mais clientes, um dos suspeitos sacou um revólver calibre 38 e anunciou o assalto. Ele recolheu todo o dinheiro do caixa, aparelhos celulares, televisão e o veículo Corsa do proprietário da lanchonete.

Os outros dois homens obrigaram o comerciante a entrar no carro e foram para a casa dele. Lá, os bandidos vasculharam o imóvel e roubaram mais dinheiro, home theater, pasta com documentos e mais uma televisão.

Enquanto isso, os dois comparsas permaneceram na lanchonete para evitar que os funcionários acionassem a polícia. Após a ação, os ladrões retornaram com o comerciante para o estabelecimento, trancaram todo mundo no banheiro e fugiram levando todos os objetos.

As vítimas só conseguiram ajuda de moradores depois de 40 minutos trancados no local. Ainda não há informação se os suspeitos foram identificados ou presos pela polícia.