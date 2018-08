Acidente Família de cantora gospel morre esmagada por carga de laranjas

Um acidente na rodovia Cezário José de Castilho, na altura de Arealva (interior de São Paulo), matou três pessoas da mesma família na noite da última quinta-feira (9). De acordo com a polícia, um caminhão com carregamento de laranjas colidiu com dois carros e vitimou um pastor, uma cantora gospel e o filho do casal, de apenas 5 anos.

O acidente, segundo a TV TEM, ocorreu quando o caminhão tentou fazer uma ultrapassagem, invadiu parte da pista da contramão e bateu na lateral de um veículo que vinha no sentido contrário.

O impacto da colisão fez com que o caminhão tombasse em cima do carro que vinha atrás. No veículo atingido estavam o pastor Mário César Venzel, de 40 anos, a cantora gospel Michele Figueredo Santos Venzel, 37 anos, e o filho deles, Pedro Miguel Figueredo Venzel, de apenas 5 anos. Os três morreram no local.

O motorista do caminhão apresentou ferimentos leves e foi encaminhado à delegacia de Arealva, detido em flagrante por homicídio com dolo eventual — a polícia entendeu que ele teria forçado a ultrapassagem.

Com o acidente, a carga de laranjas se espalhou pela pista, fazendo com que um policial militar que passava de moto pelo local se desequilibrasse com as frutas e caísse.

A família era de Iacanga, também no interior paulista, a cerca de 380km da capital São Paulo. Todos serão velados no município de Agudos ao fim da tarde desta sexta (10).