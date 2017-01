Investigação Família de jovem que morreu após quebrar o pé quer morte esclarecida

Foto: (Foto: Marcio Perez/Arquivo Pessoal)

A família de Gislaine Costa Perez (24) busca entender o que causou a morte da jovem. A estudante quebrou o pé em uma festa, no sábado (28), em Ponta Porã, a 326 quilômetros de Campo Grande e foi levada para o Hospital Regional do município, mas por complicações ainda não certas a moça teve três paradas cardíacas e morreu na manhã de domingo (29). Ela será sepultada na tarde desta segunda-feira (30).

Segundo o registro de ocorrência, Gislaine teria ido a uma festa em um barzinho da cidade acompanhada pelo o irmão, por volta das 23h30, e lá a moça torceu o pé. Após o ocorrido a moça foi levada por parentes ao hospital, onde foi verificado que ela havia quebrado o pé, e ficou internada.

No domingo, por volta das 8h o irmão foi fazer uma visita e foi alertado que Gislaine estava com problemas respiratórios e que ainda teria sofrido duas paradas cardíacas, havia sido estabilizada e aguardava uma ambulância para ser transferida para Dourados. Por volta das 10h, antes da chegada da ambulância, a estudante sofreu a terceira parada cardíaca e não resistiu.



Família

De acordo com informações do registro a moça não apresentava nenhum problema de saúde antes de ser internada, não se sabe se Gislaine era alérgica a algum medicamento, o caso será investigado.

No atestado de óbito, no campo causa da morte, consta “causa indeterminada”. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã como morte a esclarecer. O laudo da perícia, que deve apontar o que causou a morte, tem até 30 dias para ficar pronto. (Com informações de Dourados News).