Família denuncia roubo de carro e desaparecimento de casal de noivos

Casal de noivos está desaparecido desde a noite de sexta-feira (16), em Campo Grande. Segundo a família, a jovem de 21 anos e o rapaz de 26 foram levados por duas pessoas com o carro em que estavam, um Voyage.

"Ela foi trabalhar com fotografia, foi na casa do noivo e ele a trouxe. Quando pararam para se despedir, duas pessoas bateram no vidro do carro", conta Maria Júlia de Oliveira Façanho, irmã de Maria Eduarda Façanho.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a mãe de Maria Eduarda viu quando os suspeitos saíram com o carro da Rua dos Barbosas e seguiram em direção à rua 26 de Agosto.

Vizinhos ouviram o barulho na rua e viram quando dois suspeitos batiam no carro, obrigando o casal a abrir as portas. Eles entraram no veículo e fugiram.

O roubo seguido de desaparecimento de Maria Eduarda e Eduardo Marques Rocha foi por volta das 23h30 (de MS) e, conforme a família, até o início da manhã deste sábado (17) nenhum suspeito havia entrado em contato e nem o carro localizado.

A irmã de Maria Eduarda conta ainda que ela costumava chegar em casa por volta das 23h e que o casamento dela e de Eduardo está marcado para daqui duas semanas.

O caso foi registrado como roubo seguido de restrição de liberdade da vítima.