Crime Família é amarrada e trancada no banheiro de casa por trio de criminosos

Na manhã desta sexta-feira (17) uma família foi rendida na porta de sua residência, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande, amarrada e trancada dentro do banheiro do imóvel, por um trio de criminosos.

Mãe, pai e filho estavam colocando adubos nas plantas da residência, quando por volta das 5h45 da manhã foram rendidos por um trio, que anunciou o assalto levando todos para o interior da casa.

Todos foram amarrados, pelos autores que estavam armados com facas e um revólver, sendo que uma das vítimas foi deixada em cima da cama, e as outras duas trancadas dentro do banheiro da residência.

A família foi ameaçada de morte pelo trio que levou vários objetos da casa. Não há a descrição dos objetos roubados pelos ladrões no boletim de ocorrência.

Após o registro a polícia recebeu informações de que um trio de suspeitos estaria de caminhando com objetos pelas ruas do Bairro Colúmbia, mas até o momento ninguém foi preso. (Com assessoria).