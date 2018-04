Vilas Boas Família é feita refém e amarrada com toalha por criminosos armados "Durante assalto a residência"

Foto: Reprodução/Diário Digital

Por volta das 22h30 de ontem, terça-feira (02), uma família alvo de bandidos armados. O crime aconteceu na Rua Coronel Porto Carrero, Bairro Vilas Boas, em Campo Grande.

Segundo testemunho da vítima à polícia, a família chegou em casa, por volta das 22h e foram surpreendidos por dois ladrões armados com uma arma de fogo. Ainda segundo registro, após a abordagem, as vítimas foram obrigadas a entrar na residência. Uma das vítimas um idoso de 64 anos foi amarrado com os braços para trás com uma toalha. Enquanto os criminosos entravam nos cômodos a procura de dinheiro e joias dizendo: “quero ouro, quero ouro”, diziam a todo momento informou as vítimas em registro.

Após a ação, a dupla fugiu levando televisão, celular, modem, molho de chaves e um VW Gol com placas HTF 7705. Ainda não há informação se o veículo foi localizado nem se os bandidos foram presos.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.