Agasalhos Famílias carentes de MS começam a receber agasalhos arrecadados pelo Governo do Estado Distribuição será feita em todos os 79 municípios de MS até o dia 10 de junho.

O montante será dividido em 10 mil peças para a Capital, 10 mil para a população carcerária e 70 mil entre o interior do Estado. Foto: Chico Ribeiro

Cem mil cobertores e agasalhos começaram a ser distribuídos nesta quarta-feira (31.5) pelo Governo do Estado às famílias carentes de Mato Grosso do Sul. Nesta primeira etapa, 39 municípios foram beneficiados. A solenidade que deu início às entregas foi realizada nesta tarde, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, com a presença do governador Reinaldo Azambuja.

Agora, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) fará esforço concentrado para todos os demais municípios receberem os cobertores e agasalhos até o dia 10 de junho. O montante será dividido em 10 mil peças para a Capital, 10 mil para a população carcerária e 70 mil entre o interior do Estado. A distribuição está sendo feita considerando critérios de prioridade nos municípios, como a densidade populacional, características de população indígena e maior número de famílias em situação de vulnerabilidade.

Na solenidade de entrega, o governador Reinaldo Azambuja fez um agradecimento especial a todos os que participaram da campanha. “É um gesto de solidariedade que representa muito para quem não tem como se esquentar em dias de frio”, frisou.Prefeita de Corguinho, Marcela Lopes agradeceu ao Governo em nome de todos os prefeitos e destacou a importância da parceria estadual em um momento em que as prefeituras enfrentam queda de receita. “Na gestão do Reinaldo Azambuja os pequenos municípios estão sendo tratados em igualdade com os maiores”, observou.

Também presente no evento, o titular da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), Carlos Alberto de Assis, lembrou que entregas vêm sendo feitas pelo Governo do Estado mesmo em momentos de crise. “Elas vão de cobertores a pontes, passando por hospitais e melhorias na infraestrutura”, destacou.

O evento contou também com as presenças da primeira-dama Fátima Azambuja; da vice-governadora Rose Modesto; da titular da Sedhast, Elisa Nobre; do secretário de Estado de Cultura e Cidadania, Athayde Nery; e do subsecretário de Relações Institucionais, Alessandro Menezes.