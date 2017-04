Solidariedade Famílias perdem tudo em incêndio nesta madrugada na Capital

Foto: Reprodução/André Bittar

Um incêndio de grande proporção destruiu duas casas geminadas, na madrugada desta quarta-feira (19), na Rua Iguassu, no Bairro Amambaí, região central de Campo Grande. O incêndio está sendo investigado. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Não houve vítimas.

Elisa Maria Correia (60), proprietária dos imóveis, contou que o fogo começou no ventilador do quarto do neto dela, que havia saído, por volta das 4h, para comprar um lanche.

No momento em que as chamas começaram, a mulher dormia junto com um dos filhos que está na cidade a passeio. As duas casas foram destruídas pelo fogo. As famílias perderam tudo no incêndio.

A cozinheira Sônia Marques, 42 anos, inquilina de Elisa, morava na residência com o marido e mais duas filhas. Uma das menina foi quem percebeu as chamas e acordou a família. Sônia residia há um ano no local. “Só deu tempo de pegar os celulares e os documentos. O resto foi destruído. Não sobrou nada”, lamenta.

A família perdeu tudo e necessita de ajuda para se restabelecer, quem quiser ajudar a família de Sônia pode entrar em contato no pelo telefone 9126-1258.