Tráfico de drogas Farejadores encontram cocaína escondida em fundo falso

No final da tarde desta sexta-feira, 29 de junho, em ação da Operação Égide – Cerco de Fronteiras, o Grupo de Operações com Cães da Polícia Rodoviária Federal (GOC-PRF) apreendeu mais de 40kg de cocaína escondida em lataria de carro.

Os policiais fiscalizavam na Unidade Operacional em Terenos, localizada na BR-262, quando abordaram o veículo Kingstar/Jupiter, com placas da Bolívia, conduzido por um boliviano de 27 anos, tendo como passageiro outro boliviano, de 23 anos.

Ambos estavam bastante nervosos e afirmaram que seguiam até Campo Grande para negociar a aquisição de um trator.

Desconfiados de que poderia haver entorpecentes no carro, a equipe então realizou a vistoria com os cães farejadores, K9 Axcel, K9 Chacal e K9 Maia e todos indicaram positivamente para a presença de droga nas laterais inferiores do veículo.

Após abertura do compartimento indicado pelos cães foram localizados 44 tabletes de cocaína, que após pesagem oficial totalizou 46,2kg.

Os dois homens admitiram o transporte da droga e informaram que foram contratados para levar o ilícito da fronteira para Campo Grande, onde receberiam o pagamento pelo transporte.

Os dois homens, o veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Federal em Campo Grande.