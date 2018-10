Desmatamento Fazendeira é autuada por desmatamento ilegal de vegetação nativa

Uma área de desmatamento ilegal foi verificada no município de Corguinho, quando Policiais Militares Ambientais de São Gabriel do Oeste realizavam fiscalização em uma propriedade rural e verificaram que uma fazendeira de 50 anos, desmatou 10,79 hectares de vegetação nativa de cerrado, que os Policiais mediram em GPS.

O desmatamento levantado por imagens de satélites como parte da operação Cervo-do Pantanal ocorreu entre 25/7/2013 e 27/9/2013 e foi realizado para o plantio de pastagem. Parte da madeira proveniente das árvores derrubadas no desmatamento encontrava-se em leiras no local. As atividades foram interditadas.

A pecuarista, residente em Corguinho, foi autuada administrativamente e multada em R$ 11.000,00. Ela responderá por crime ambiental. A pena é de três a seis meses de detenção.