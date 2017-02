PMA Fazendeiro de Guia Lopes é multado em R$ 900 por desmatamento

Policiais Militares Ambientais de Jardim realizavam fiscalização ambiental em propriedades rurais do município de Guia Lopes da Laguna nesta quinta-feira (16) à tarde, e em uma fazenda constataram o desmatamento ilegal de mata nativa para plantio de pastagem. A área desmatada foi medida em GPS e perfez 3,2 hectares.

O fazendeiro (59), residente na propriedade não possuía autorização para a supressão vegetal. Ele foi autuado administrativamente e multado em R$ 900,00.

As atividades foram interditadas e o autuado foi notificado a apresentar junto ao órgão ambiental Estadual um plano de recuperação da área degradada (PRADE), com prazo de 30 dias. (Com assessoria).