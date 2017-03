PMA Fazendeiro "teimoso" é multado pela terceira vez agora com ordem do MPE "Dessa vez em R$ 10 mil, por exploração de madeira protegida por lei"

Policiais Militares Ambientais de Corumbá atenderam solicitação do Ministério Público Estadual nesta terça-feira (7), para vistoriar uma propriedade rural, que no fim do ano passado explorou 260 m3 de madeira protegida por lei sem autorização do órgão ambiental competente.

Além da exploração de Aroeiras, o infrator também explorou 0,64 m3 de madeira da essência Piúva, todas sem licença ambiental o MPE determinou que o fazendeiro apresentasse até a data de (6.02.17) a documentação que foi solicitada, porém o mesmo não cumpriu com a ordem ministerial.

O infrator de 37 anos, residente da cidade de Corumbá, no ano passado já havia sido autuado em R$ 15.300,00 por exploração de madeira ilegal e autuado novamente em R$ 10.000,00 por não apresentar a documentação necessária dentro do prazo determinado pelo MPE. (Com assessoria).