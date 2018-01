Feminicídio Mulher é morta com 18 facadas pelo ex-marido no Jardim São Conrado Suspeito de 29 anos não aceitava o fim do relacionamento

Katiuscia Arguelho dos Santos, de 31 anos, foi assassinada com 18 facadas pelo ex-marido na noite de ontem, no Jardim São Conrado, em Campo Grande. O principal suspeito é Bruno Mendes de Oliveira, 29, que não aceitava o fim do relacionamento. Durante a ação ele teria cortado o pescoço e os pulsos da vítima para garantir que ela perdesse sangue e morresse antes da chegada do socorro.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 22 horas, na residência da vítima, localizada na Rua Internacional. Testemunhas que passavam pelo local perceberam as cenas de violência e pediram ajuda, mas quando os socorristas chegaram, Katiuscia já estava morta. A PM fez buscas pela região, porém, Bruno conseguiu fugir.

O caso será investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam). Este é pelo menos o terceiro caso de feminicídio registrado no ano em Mato Grosso do Sul. No dia 09 de janeiro, Thalia Vieira, 20, foi morta pelo marido com tiro na cabeça, no Distrito de Vista Alegre, em Maracaju. No dia 14, Renato Bastos Ottoni, 65, matou a tiros a ex Halley Coimbra Ribeiro Junqueira, 38, na frente das filhas, em Três Lagoas. Após o crime ele se matou no interior de São Paulo.