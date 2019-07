FATALIDADE Fiat Strada fica destruído em colisão com carreta, motorista morre preso às ferragens Acidente aconteceu na noite desta terça-feira na BR-262

Foto: Reprodução/Direto das Ruas

José Lindolfo dos Santos, de 63 anos, morreu na noite desta terça-feira (2), após colidir o carro que conduzia com uma carreta, na BR-262, sentido Terenos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo Fiat Strada e a carreta Volvo/Fh12 seguiam em sentidos opostos, quando três quilômetros após Terenos, José invadiu a pista e colidiu frontalmente com a carreta.

Com impacto, o carro de José foi arrastado por alguns metros e parou às margens da via. O condutor do Fiat Strada, ficou presos nas ferragens e morreu no local.

O caso foi registrado Delegacia de Polícia Civil de Terenos.