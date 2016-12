Cúmulo Filha acaba presa após bater na mãe por grana para ir a festa

Na noite de quarta-feira (28), uma senhora de 48 anos foi agredida pela filha, de 22 anos, em casa, no Jardim Nashiville. Ela procurou a polícia e denunciou a jovem, afirmando que ela tem demonstrado comportamento agressivo.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a filha agrediu a mulher com tapas, puxões de cabelo e mordidas, deixando a mãe com ferimentos nos braços e costas. A vítima foi até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga e denunciou a filha.

Conforme relato da mãe, a jovem tem demonstrado comportamento agressivo e diz que só sairá de casa se a mulher lhe der dinheiro. A vítima afirma que a jovem já trabalha e tem como se sustentar.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, qualificada por violência doméstica.