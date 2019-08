INVESTIGAÇÕES Filha diz que Flordelis sabia do plano para execução do pastor Jovem ainda afirmou que teria oferecido R$ 10 mil ao irmão Lucas dos Santos para cometer o crime

Uma das filhas da deputada federal Flordelis (PSD-RJ), Marzy Teixeira acusou a mãe de saber do seu pedido ao suspeito, Lucas dos Santos [irmão] para matar o pastor Anderson do Carmo [marido da deputada], assassinado a tiros há dois meses na garagem da própria casa. As informações são do Extra.

Conforme revelado, Marzy disse à Polícia Civil em depoimento em 24 de junho, que a mãe sabia da intenção dos filhos. No entanto, nesse mesmo dia, Lucas depôs e disse à polícia que a mandante do crime era a irmã, que ofereceu a ele R$ 10 mil para que ele [Lucas] assassinasse Anderson.

As mentiras entre um e outro levanta inúmeras suspeitas. Também em depoimento, Marzy confirmou que ofereceu o dinheiro e disse que pagaria Lucas com dinheiro arrecadado com o assassinato do pastor.

Ainda em depoimento, a jovem afirmou que ofereceu R$ 10 mil a Lucas para cometer o assassinato. A quantia seria paga, segundo ela, com dinheiro que furtaria do pastor. Marzy confirmou que Lucas aceitou o combinado.