JARDIM SEMINÁRIO Filha diz que pai encontrado morto tinha problemas de saúde Homem saiu para caminhar e foi achado morto em construção nesta manhã (21)

Corpo foi encontrado em terreno de construção Foto: Henrique Kawaminami/Campo Grande News

Antônio Afonso Ilários, de 56 anos, foi encontrado morto nessa quarta-feira (21), em uma construção no Jardim Seminário, em Campo Grande. Segundo informações preliminares, ele vive na região e saiu para caminhar. As informações são do Campo Grande News.

Segundo o periódico, o corpo da vítima foi achado por funcionários da obra localizada na Rua Diocese de Campo Grande, esquina com a Rua Marechal Câmara.

Conforme a filha da vítima, o pai tinha problemas de saúde e saiu para caminhar ontem (20), e que saiu pela manhã, e durante todo o dia não foi mais encontrado pelos familiares.

A polícia disse que Antônio aparenta ter morrido ontem. O corpo da vítima não tinha sinais de violência, a necropsia apontará a verdadeira causa da morte.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.