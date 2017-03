Filha esfaqueia pai e mÃ£e diz que foi pra se defender de estupro

Foragida Filha esfaqueia pai e mãe diz que foi pra se defender de estupro "A acusada não se apresentou a polícia"

A filha dele de 18 anos é a suspeita de ter cometido o crime, esfaqueado o homem de 55 anos, neste domingo (12), na Rua Félix Vaz da Silva, no Jardim Pênfigo, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado à Santa Casa, onde continua internado.

A esposa dele relatou à policia, que a filha do casal esfaqueou o pai em legitima defesa, pois o homem teria tentado estuprar a jovem. A Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, fez rondas na região, mas não conseguiu localizar a suspeita.

A faca com lâmina de aproximadamente 15 centímetros, utilizada no crime, foi apreendida. A vítima sofreu lesão grave nas costas com suspeita de perfuração dos pulmões. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.