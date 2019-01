Carrapaticida Filha mata pai com veneno para carrapato em visita à UTI Ela foi indiciada por homicídio qualificado pela falta de defesa da vítima

Um homem de 60 anos morreu após receber uma injeção de carrapaticida nessa terça-feira (15). A vítima estava internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital Giselda Trigueiro, em Natal. A filha é suspeita de ter cometido o crime durante visita ao leito, segundo informa o UOL.

De acordo com a equipe médica, o tubo do soro havia mudado de cor e houve odor no ar. Uma seringa e o frasco do veneno foram encontrados na lixeira próximo ao leito.

A suspeita foi presa em flagrante e confessou o crime. Ela disse que comprou veneno para injetar no pai.

"Ela disse que sentia que o pai estava sofrendo muito e resolveu comprar o produto numa casa de ração para aplicar no soro. Depois que ela injetou o veneno, o aparelho que media a frequência cardíaca da vítima começou a avisar que os batimentos estavam acelerados. Ela se desesperou e chamou a equipe médica", disse o delegado Roberto Andrade, da DHPP (Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa).

O material foi recolhido pelos peritos do Itep-RN (Instituto Técnico-Científico de Pericia do Rio Grande do Norte). "A acusada contou que pensou em desistir, mas foi em frente porque acreditava que o pai queria morrer", disse o delegado.

O homem era portador do vírus HIV e tinha tuberculose. O corpo da vítima será submetido a exame para apurar o que causou a morte.

A filha foi indiciada por homicídio qualificado pela falta de defesa da vítima e deve ser transferida para uma unidade prisional do Rio Grande do Norte.