BRUTALIDADE Filho avisa professora na escola que pai e mãe estavam mortos em casa Crime com requintes de crueldade acontece essa manhã em MS

Vizinhos acompanham trabalho policial no local do crime Foto: Osvaldo Duarte/Dourados News

Rosilene Rosa Pedro, de 34 anos e Osvaldo Ferreira, de 38 anos, foram encontrados mortos, no início da manhã de hoje (07), em casa, na Aldeia Bororó em Dourados.

Conforme o site Dourados Agora, a polícia trabalha com duplo homicídio, que pode ter acontecido pela madrugada. Na cena do crime haviam sinais de crueldade, uma criança, filho das vítimas foi quem avisou a polícia ao ir para escola. O pequeno em choque, procurou a professora e disse que seu pais estavam mortos em casa, a educadora acionou a polícia.

A polícia acredita que as vítimas foram golpeadas com um facão, a mulher tinha sinais de ter sido amarrada e estuprada, seu rosto tinha várias mordidas de cachorro e estava desfigurado. Já o corpo do homem, estava na sala da casa com várias perfurações pelo peito e rosto.

A Polícia Civil está no local neste momento. O lugar fica próximo a um bar conhecido nas redondezas.

Até a publicação desta reportagem não haviam identificação ou qualquer informação sobre os autores. O caso ainda seria registrado na delegacia.