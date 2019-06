VIOLÊNCIA Filho baleado pelo pai foge de hospital com medo de ser assassinado Jovem fugiu com bala alojada no peito. Suspeito da tentativa está foragido

Suspeito está foragido Foto: Reprodução/Direto das Ruas

O curioso caso de uma briga entre pai e filho, acabou com uma tentativa de homicídio em uma casa na Rua das Garças, na região central de Campo Grande. O pai, Eder Lincoln Gonçalves da Cunha, de 55 anos, atirou no filho de 28 anos, após discussão, onde Eder era acusado de ter contraído dívida de R$ 2 milhões usando o nome do filho. O jovem foi baleado no sábado (22), foi socorrido e levado à Santa Casa e na manhã do domingo (23) o jovem fugiu do hospital com a bala alojada no peito. O pai está foragido o que fez o jovem temer pela vida estando no hospital.

Em depoimento ao site Campo Grande News, a mãe da vítima, Alessandra Ferreira, 44 anos, disse que o pai usou o nome do filho desde que o mesmo completou 18 anos. Ela mora em São Paulo e o filho mora em Campo Grande somente com o pai, a casa onde vivem estaria em nome da vítima. O jovem que estudante de Arquitetura e Urbanismo estaria cobrando o pai para que ele assumisse a dívida, com isso, o suspeito teria começado a ameaçar o filho, que desenvolveu síndrome do pânico em decorrência das ameaças. Aproveitando-se disso, conforme a mãe, o autor dos disparos teria forjado um laudo médico e internado o filho a força em um clínica psiquiátrica.

Alessandra contou ao site que veio de São Paulo à Campo Grande para tirar o filho da clínica, mas o médico não queria dar alta. “O Eder proibiu o médico de dar alta. Meu filho estava nervoso, alterado, mas não era motivo de internação”, revelou a mãe.

Ao conseguir alta ao filho, Alessandra disse que Eder teria feito ameaças contra ela e filho. Alessandra então procurou a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) e registrou boletim de ocorrência contra Eder.

Ao site Campo Grande News a mãe, disse que com o suspeito foragido desde a tentativa de homicídio, a família teme que ele retorne e tente matar a vítima. “Meu filho está totalmente abalado e perturbado. Eu também estou sendo ameaçada e vou buscar uma nova medida protetiva”, atenuou.

Com medo de ser alvo dentro do hospital, nesta manhã o filho fugiu da Santa Casa, mesmo sem receber alta. Ele já não corria risco de vida pois estava na ala verde do hospital. No entanto, a bala ainda estava alojada em seu corpo, conforme noticiou o site Correio do Estado.

O MS Notícias tentou contato com assessoria de imprensa nesta manhã, mas não conseguiu resposta.

O depoimento inicial do caso foi dado pela mãe, o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Centro.