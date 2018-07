Sidrolândia Filho de deputado tem casa invadida é amarrado, ameaçado com arma e tem objetos levados "Enélvio Felini Júnior não conseguiu identificar os criminosos que usavam capuz"

O produtor rural Enélvio Felini Júnior, de 35 anos, teve a casa invadida por assaltantes na noite de ontem, segunda-feira (9), em Sidrolândia, a 73 quilômetros de Campo Grande. Ele é filho do deputado estadual Enélvio Felini (PSDB), conforme a assessoria do parlamentar, ele foi amarrado com camiseta e cinto dentro do banheiro.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu quando o ruralista estava em casa assistindo televisão. Ele ouviu barulho de pessoas pulando o muro e em seguida foi rendido por bandidos armados com um revólver calibre 38.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os suspeitos entraram pela porta da frente e depois de amarrem a vítima, fugiram levando uma televisão, relógio e celular.

O produtor rural disse à polícia que não conseguiu identificar características dos suspeitos por eles estarem encapuzados. Ele conseguiu se desamarrar sozinho, pediu ajuda a um vizinho e nesta terça-feira (10) registrou o boletim de ocorrência.

Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito tinha sido preso. Os assaltantes irão responder pelo crime de roubo.