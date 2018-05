Ponta Porã Filho de dono de garagem é executado a tiros no Centro da cidade "Policiais paraguaios afirmam que muitas mortes estão ligadas à guerra entre facções criminosas instaladas na região"

Local onde filho de garagista foi executado a tiros Foto: Reprodução/Diretos das Ruas

Identificado até agora como Alexandre foi morto por pistoleiros por volta de 9h de hoje, quinta-feira (17) em Ponta Porã, cidade a 323 km de Campo Grande, na fronteira com o Paraguai.

O crime ocorreu na calçada da loja de revenda de carros Dino Veículos, localizada na Avenida Brasil, área central de Ponta Porã. Alexandre é filho do proprietário da garagem, segundo moradores da cidade. Ainda não há pistas dos criminosos. O corpo permanece no local do crime.

A Linha Internacional entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, no Paraguai, enfrenta uma onda de violência com vários assassinatos nos últimos dois anos. Policiais paraguaios afirmam que muitas mortes estão ligadas à guerra entre facções criminosas instaladas na região.