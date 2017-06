"Nova Lima" Filho de policial é roubado e tem bens recuperados por rápida ação da polícia "Caiu quadrilha de assaltantes composta por jovens menores"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um jovem de 18 anos, filho de um policial militar, contou com a ajuda do pai para recuperar seus bens e ajudar a desarticular uma quadrilha de ladrões que agiam de bicicleta roubando pedestres e pessoas que aguardam ônibus, na manhã desta quinta-feira (1), no bairro Nova Lima.

Um homem de 21 anos era segundo a polícia o "cabeça" da quadrilha integrada em sua grande maioria por adolescentes. O acusado foi detido junto com dois outros jovens, por volta das 8h desta quinta-feira (1º).



Conforme o boletim de ocorrência a vítima caminhava por uma rua da região quando foi abordada por ao menos quatro jovens de bicicleta, que fizeram menção de estarem armados e exigiram a entrega de seus bens.



Testemunhas, entre eles comerciantes, flagraram a ação e, como conhecem o jovem e seus familiares, avisaram o pai, um PM da ativa, do ocorrido.



Uma equipe da corporação que fazia ronda próxima foi então comunicada do crime e flagrou os acusados no momento em que fugiam.



O caso foi registrado no 2º DP (Monte Castelo) e os detidos foram indiciados por roubo.