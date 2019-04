#LUTO Filho de vereador é encontrado morto em banheiro da prefeitura Corpo foi encontrado por uma funcionária da limpeza

Gabriel foi encontrado morto dentro da Prefeitura de Búzios, no RJ Foto: Reprodução/Rede social

A jovem servidor municipal Gabriel Aguiar Pereira de Souza, de 22 anos, foi encontrado morto dentro de um banheiro da Prefeitura de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (3).

Segundo o site G1, o corpo foi encontrado por uma funcionária da limpeza que, ouviu o despertador de um celular tocando sem parar, e ao entrar no banheiro se deparou com o jovem caído.

Gabriel é filho do vereador do município Miguel Pereira. Segundo o assessor do vereador, a família está em choque.

De acordo com a polícia, a princípio, o corpo não apresenta marcas de violência. O caso foi registrado na 127ª Delegacia de Polícia.

A Prefeitura informou que foi decretado luto oficial de três dias pela morte do servidor que exercia o cargo de supervisor.